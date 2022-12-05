Путин утвердил федеральный бюджет до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
В этом периоде бюджет будет дефицитным, однако предусматривается постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.
При этом доходы бюджета в 2023 года составят 26,13 триллиона рублей, расходы – 29,956 триллиона рублей. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.
Бюджет был сформирован исходя из объема ВВП, который в 2023 году прогнозируется на уровне 149,949 триллиона рублей.
Доходы федерального бюджета РФ за период январь-сентябрь выросли на 10%, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Путин утвердил федеральный бюджет до 2025 года
- Шольц заявил, что ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу
- Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому
- Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах
- Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора
- Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов
- Молдавия засекретит данные об объеме накопленного газа
- Глава МИД Хаависто: Финляндия не просит у НАТО ядерное оружие
- Российские шахматисты смогут выступать под флагом РФ не раньше 2024 года
- Три азербайджанских банка подключились к российскому аналогу SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru