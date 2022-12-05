Путин утвердил федеральный бюджет до 2025 года

При этом доходы бюджета в 2023 года составят 26,13 триллиона рублей, расходы – 29,956 триллиона рублей. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Бюджет был сформирован исходя из объема ВВП, который в 2023 году прогнозируется на уровне 149,949 триллиона рублей.

Доходы федерального бюджета РФ за период январь-сентябрь выросли на 10%, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

