Путин утвердил федеральный бюджет до 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

В этом периоде бюджет будет дефицитным, однако предусматривается постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на 10%

При этом доходы бюджета в 2023 года составят 26,13 триллиона рублей, расходы – 29,956 триллиона рублей. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Бюджет был сформирован исходя из объема ВВП, который в 2023 году прогнозируется на уровне 149,949 триллиона рублей.

Доходы федерального бюджета РФ за период январь-сентябрь выросли на 10%, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВВПБюджетВладимир Путин
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