Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября

Выступая на Форуме будущих технологий он отметил, что при формировании трёхлетнего бюджета следует учитывать реализацию национального проекта по развитию беспилотников.

«Как мы и договаривались с коллегами прошу утвердить нацпроект до 1 сентября 2023 года», - заключил глава государства.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на выставке «Иннопром-2023» заявил, что российские власти намерены запретить приобретение иностранных дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

