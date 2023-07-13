Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время принципиально важно создавать отрасли и рынки будущего, сообщает РИА Новости.
Выступая на Форуме будущих технологий он отметил, что при формировании трёхлетнего бюджета следует учитывать реализацию национального проекта по развитию беспилотников.
«Как мы и договаривались с коллегами прошу утвердить нацпроект до 1 сентября 2023 года», - заключил глава государства.
Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на выставке «Иннопром-2023» заявил, что российские власти намерены запретить приобретение иностранных дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru