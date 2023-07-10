Мишустин призвал развивать в РФ производство гражданских беспилотников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста как для многих секторов экономики, так и для различных сфер услуг, сообщает пресс-служба кабмина.

Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников на Украине

Выступая на пленарной сессии выставки «Иннопром» он отметил, что необходимо развивать производство гражданских БПЛА, в том числе компонентов, комплектующих, агрегатов.

«В ближайшее время запустим соответствующий национальный проект», - заключил глава правительства.

Ранее российский кабмин утердил Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, в стране появится связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Михаил МишустинРоссияДроныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры