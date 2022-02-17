Путин потребовал принять эффективные меры по снижению инфляции в России

«Здесь значима роль и правительства, и Центрального банка», - сказал Путин.

По его словам, инфляция в России в январе 2022 года составила 8,7% в годовом выражении, но и «в некоторых других странах ситуация не лучше».

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет самостоятельно справиться с инфляцией на фоне стагнации, примитивного производства, картельных сговоров и большого количества мигрантов.

