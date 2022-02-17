Путин потребовал принять эффективные меры по снижению инфляции в России
Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 февраля потребовал принять эффективные меры по снижению инфляции в стране.
«Здесь значима роль и правительства, и Центрального банка», - сказал Путин.
По его словам, инфляция в России в январе 2022 года составила 8,7% в годовом выражении, но и «в некоторых других странах ситуация не лучше».
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет самостоятельно справиться с инфляцией на фоне стагнации, примитивного производства, картельных сговоров и большого количества мигрантов.
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