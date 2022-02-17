Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан на 2,5%

Владимир Путин потребовал добиться в 2022 году реального роста дохода населения не менее чем на 2,5%, передает ТАСС.

Также глава государства поставил перед Кабмином цель повысить темпы потенциального роста экономики страны.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.

В свою очередь, политолог Евгений Минченко, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что разовые выплаты россиянам не смогут решить проблему с бедностью и являются «ситуативной историей», а также назвал три пути решения проблемы.


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ФОТО: РИА Новости
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