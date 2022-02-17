Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан на 2,5%
Владимир Путин потребовал добиться в 2022 году реального роста дохода населения не менее чем на 2,5%, передает ТАСС.
Также глава государства поставил перед Кабмином цель повысить темпы потенциального роста экономики страны.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.
В свою очередь, политолог Евгений Минченко, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что разовые выплаты россиянам не смогут решить проблему с бедностью и являются «ситуативной историей», а также назвал три пути решения проблемы.
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