При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека

Подросток устроил стрельбу в старшей школе в провинции Лейте на Филиппинах, погибли как минимум три человека. Об этом сообщает портал Inquirer со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в школе Сан-Хосе в городе Таклобан. Один из подозреваемых - несовершеннолетний, имевший проблемы с законом - задержан, еще один пока остается на свободе. Правоохранители начали операцию по его поимке.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере трое, еще пятеро были ранены. Пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее в Турции в провинции Денизли 15-летний подросток, пытаясь сделать традиционный праздничный выстрел на свадьбе, ранил 11 человек, пишет 360.ru.

