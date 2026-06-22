При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека
Подросток устроил стрельбу в старшей школе в провинции Лейте на Филиппинах, погибли как минимум три человека. Об этом сообщает портал Inquirer со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в школе Сан-Хосе в городе Таклобан. Один из подозреваемых - несовершеннолетний, имевший проблемы с законом - задержан, еще один пока остается на свободе. Правоохранители начали операцию по его поимке.
В результате стрельбы погибли по меньшей мере трое, еще пятеро были ранены. Пострадавших доставили в медучреждения.
Ранее в Турции в провинции Денизли 15-летний подросток, пытаясь сделать традиционный праздничный выстрел на свадьбе, ранил 11 человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека
- Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ
- «Удар по Мозырю?»: Чем грозит Белоруссии ультиматум Зеленского
- У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Россияне выиграли четыре медали на ЧЕ по фехтованию
- Медицинский туризм в стиле К-pop
- Над территорией России сбили 301 украинский БПЛА
- В Катаре более 50 человек пострадали после взрыва в промгородке
- Посол: Бразилия хочет использовать нацвалюты в расчетах с Россией
- В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения