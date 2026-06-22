Развожаев: В Черном море произошли семь землетрясений
Семь землетрясений зафиксировали в Черном море утром 22 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Чиновник привел оперативные данные Крымской сейсмической сети. Отмечается, что два сейсмособытия были ощутимыми, они сопровождались форшоками и афтершоками.
«В 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города)», - написал Развожаев на платформе «Макс».
Губернатор предупредил о вероятности повторных толчков. Развожаев подчеркнул, что никакие объекты в Севастополе не пострадали, пишет Ura.ru.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал в море у берегов Крымского полуострова землетрясение магнитудой 3,7.
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