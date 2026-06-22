Стрелков снова не смог выйти из колонии

Решение принял Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области. Отмечается, что Стрелков просил позволить ему провести оставшийся срок с ограничением свободы.

Как сообщила жена экс-министра Мирослава Регинская в своем Telegram-канале, суд опирался на четыре дисциплинарных взыскания, представленные администрацией колонии. Формальная сторона процесса была полностью соблюдена, в заседании участвовали в том числе сотрудники исправительного учреждения.

В 2024 году Стрелкова приговорили к четырем годам заключения по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, напоминает 360.ru. Верховный суд признал приговор законным.

