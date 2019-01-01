Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие годы должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Однако российский лидер подчеркнул, что это не самоцель – Россия должна «закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан».

Об этом Путин заявил в ходе на пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - около 30 тысяч долларов. Путин отметил, что на таком же уровне находятся показатели стран Южной и Восточной Европы.

Путин также заявил, что глобальное неравенство в мире становится главным источником нестабильности в мире, сообщает «Свободная пресса».

Ранее экономист Василий Колташев заявил в эфире НСН, что без эффективных стимулов для развития внутреннего потребления кредит будет оставаться единственным драйвером роста экономики России.



