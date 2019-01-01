Стоп-кран для экономики

Рецессией пригрозил российской экономике министр экономического развития. Причиной тому Максим Орешкин считает перекос в сфере потребительского кредитования. Население продолжает брать кредиты, несмотря на затяжное падение реальных доходов – это чревато долговым капканом. Если ситуацию не изменить, рецессия в стране наступит уже в 2021 году, - предупредил Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

Низкий уровень жизни стал причиной того, что россияне «нахватали» кредитов, - ответила главе Минэкономразвития глава Центробанка. По словам Эльвиры Набиуллиной, за кредитами, прежде всего, идут люди с низкими доходами. Низкие доходы населения - одна из основных проблем российской экономики, - признала глава ЦБ.

Без эффективных стимулов для развития внутреннего потребления кредит будет оставаться единственным драйвером роста. Но долго так продолжаться не может, - следует из интервью НСН экономиста Василия Колташова:

«Домашние хозяйства в состоянии набрать еще больше долгов и еще увеличить потребление, особенно недвижимости. И это может быть основой для дальнейшего экономического оживления. С другой стороны, кредит не может быть основой для экономического роста. Но что кроме кредита? Если ничего больше не предлагается, если государство не посылает рынку сигналы о повышении оплаты труда, если в государственной сфере не создается большого количества неплохих рабочих мест, то кредит остается едва ли не главным внутренним стимулом для экономического роста и расширения потребления. И это действительно опасно. Необходимо создавать условия для развития и расширения внутреннего потребления. Давать стимул для покупателей. Это очень важный вопрос, это задачи на перспективу», - заявил собеседник агентства.

Главная задача правительства – стимулировать активность бизнеса, чтобы в итоге росли доходы всего населения, - заявил на питерском форуме первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «В стабильности нет смысла, если доходы населения не растут», - сказал он.

Пока же падение реальных доходов населения продолжается шестой год подряд безостановочно. В первом квартале текущего года падение, по данным ЦБ РФ, составило 2,3%. Совсем недавно сообщалось, что 18 с лишним процентов россиян заявили о падении зарплаты. 19 миллионов граждан страны уже, как известно, живут за чертой бедности. Ситуация выглядит так, как будто ответственные за тот рывок, необходимый стране, о котором говорил глава государства, от безысходности рванули стоп-кран.

