Путин поручил заняться отечественной селекцией для продовольственной безопасности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры поддержки отечественной селекции для самообеспечения семенами и племенной продукцией животноводства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, целях реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно определить перечень основных сельхозкультур и ежегодные плановые значения самообеспечения семенами отечественной селекции по каждой из них на период до 2030 года.
Предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Смородская назвала «обычным тренеришкой» экс-тренера «Спартака» Виторию
- Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск
- В Крмеле допустили возможность встречи Путина с Байденом до конца 2021 года
- «Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа с Украиной
- Вакцину от COVID-19 для младенцев зарегистрировали в России
- В Москве молодые люди украли пожертвования из храма
- Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
- Байден намерен провести вторые переговоры с Путиным
- Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину
- Сбербанк и VK будут и дальше развивать общий бизнес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru