Путин поручил заняться отечественной селекцией для продовольственной безопасности

Согласно поручению, целях реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно определить перечень основных сельхозкультур и ежегодные плановые значения самообеспечения семенами отечественной селекции по каждой из них на период до 2030 года.

Предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.

