Путин поручил заняться отечественной селекцией для продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры поддержки отечественной селекции для самообеспечения семенами и племенной продукцией животноводства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Согласно поручению, целях реализации Доктрины продовольственной безопасности правительство должно определить перечень основных сельхозкультур и ежегодные плановые значения самообеспечения семенами отечественной селекции по каждой из них на период до 2030 года.

Предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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