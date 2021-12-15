«Не надо хитрить»: Путин призвал главу Минтранса честно рассказывать о работе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил министра транспорта Виталия Савельева серьезнее относиться к своим обязанностям. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства спросил Савельева будет ли в срок начата программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах. Согласно плану, программа должна начать работать с 1 января 2022 года.

Глава Минтранса заявил, что программа пока находится в разработке. Он отметил, что остались вопросы, которые нужно урегулировать с Минприроды и Минпромторгом.

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Путин подчеркнул, что необходимо уделить программе должное внимание.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова», — завил российский Лидер.

Ранее Путин выступил против введения новых коронавирусных ограничений в транспорте на период новогодних праздников.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинМинтранс
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