«Не надо хитрить»: Путин призвал главу Минтранса честно рассказывать о работе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил министра транспорта Виталия Савельева серьезнее относиться к своим обязанностям. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
Глава государства спросил Савельева будет ли в срок начата программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах. Согласно плану, программа должна начать работать с 1 января 2022 года.
Глава Минтранса заявил, что программа пока находится в разработке. Он отметил, что остались вопросы, которые нужно урегулировать с Минприроды и Минпромторгом.
Путин подчеркнул, что необходимо уделить программе должное внимание.
«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова», — завил российский Лидер.
Ранее Путин выступил против введения новых коронавирусных ограничений в транспорте на период новогодних праздников.
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