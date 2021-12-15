«Не надо хитрить»: Путин призвал главу Минтранса честно рассказывать о работе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил министра транспорта Виталия Савельева серьезнее относиться к своим обязанностям. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства спросил Савельева будет ли в срок начата программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах. Согласно плану, программа должна начать работать с 1 января 2022 года.

Глава Минтранса заявил, что программа пока находится в разработке. Он отметил, что остались вопросы, которые нужно урегулировать с Минприроды и Минпромторгом.