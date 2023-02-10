Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных

На совещании по развитию лесопромышленного комплекса он также поставил задачу в ближайшие два года выделить на обновление муниципальных котельных 15 млрд рублей, уточнив, что речь идёт о переводе объектов «на топливные гранулы, пиллеты».

«Министерство финансов знает об этом, мы говорили, обсуждали эти возможности и, я прошу этот источник использовать. Естественно, речь идёт о случаях, когда такой переход является экономически обоснованным и целесообразным», - указал глава государства.

Ранее путин заявил, что следует активно развивать ипотечные программы на деревянные дома, сообщает НСН. По его словам, это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.

