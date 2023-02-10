Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных
Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть меры поддержки для производителей котельного оборудования, сообщает ТАСС.
На совещании по развитию лесопромышленного комплекса он также поставил задачу в ближайшие два года выделить на обновление муниципальных котельных 15 млрд рублей, уточнив, что речь идёт о переводе объектов «на топливные гранулы, пиллеты».
«Министерство финансов знает об этом, мы говорили, обсуждали эти возможности и, я прошу этот источник использовать. Естественно, речь идёт о случаях, когда такой переход является экономически обоснованным и целесообразным», - указал глава государства.
Ранее путин заявил, что следует активно развивать ипотечные программы на деревянные дома, сообщает НСН. По его словам, это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru