Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку установить лимит на покупку валюты для сделок с иностранными компаниями. Соответствующий пункт содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 22 мая.
Глава государства поручил установить лимит до 1 июня. Максимальная сумма составит $1 миллиард.
При необходимости будет определен перечень случаев, при которых лимит не действует.
Россия обсуждает с Ираном взаимные расчеты в национальных валютах, сообщил ранее вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны также рассматривают возможность использования китайского юаня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru