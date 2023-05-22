Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку установить лимит на покупку валюты для сделок с иностранными компаниями. Соответствующий пункт содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 22 мая.

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Глава государства поручил установить лимит до 1 июня. Максимальная сумма составит $1 миллиард.

При необходимости будет определен перечень случаев, при которых лимит не действует.

Россия обсуждает с Ираном взаимные расчеты в национальных валютах, сообщил ранее вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны также рассматривают возможность использования китайского юаня, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВалютаПравительство РоссииВладимир Путин

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