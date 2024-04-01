Путин поручил в два раза сократить выбросы в городах с загрязненным воздухом

Российский лидер Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что поручение было дано в рамках национального проекта «Экология». Согласно данным, доклад необходимо представить до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что приоритетом климатической политики городов должна стать эффективность адаптации к климатическим изменениям и снижение последствий антропогенного воздействия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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