В Москве предложили комплексно оценивать влияние климата на развитие городов

Приоритетом климатической политики городов должна стать эффективность адаптации к климатическим изменениям и снижение последствий антропогенного воздействия. Об этом заявила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, Москва эффективно реализует адаптационные меры для смягчения последствий изменения климата, также в столице действуют и митигационные меры, сокращающие выбросы парниковых газов. Среди крупнейших социальных программ, оказывающих подобный эффект, министр правительства города выделила реновацию.

«За счет замещения старых зданий новыми, более энергоэффективными, достигается сокращение связанных с потреблением энергии выбросов. Кроме того, снижение в новых домах потребления тепла, электричества и других ресурсов ведет к сокращению расходов граждан на ЖКХ» – пояснила она на площадке конгресса URBAN ESG.

К другим примерам реализации климатической политики Багреева отнесла развитие транспорта в городе. За четыре года эксплуатации электробусов объем выбросов уже сократился на 60 тысяч тонн. Метро, МЦК и МЦД также позволяют снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Новым шагом развития климатической политики станет комплексный подход к оценке влияния климатической составляющей на экономику города.

