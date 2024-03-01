В Москве предложили комплексно оценивать влияние климата на развитие городов
Приоритетом климатической политики городов должна стать эффективность адаптации к климатическим изменениям и снижение последствий антропогенного воздействия. Об этом заявила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, Москва эффективно реализует адаптационные меры для смягчения последствий изменения климата, также в столице действуют и митигационные меры, сокращающие выбросы парниковых газов. Среди крупнейших социальных программ, оказывающих подобный эффект, министр правительства города выделила реновацию.
«За счет замещения старых зданий новыми, более энергоэффективными, достигается сокращение связанных с потреблением энергии выбросов. Кроме того, снижение в новых домах потребления тепла, электричества и других ресурсов ведет к сокращению расходов граждан на ЖКХ» – пояснила она на площадке конгресса URBAN ESG.
К другим примерам реализации климатической политики Багреева отнесла развитие транспорта в городе. За четыре года эксплуатации электробусов объем выбросов уже сократился на 60 тысяч тонн. Метро, МЦК и МЦД также позволяют снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Новым шагом развития климатической политики станет комплексный подход к оценке влияния климатической составляющей на экономику города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru