Первые в России квоты на парниковые выбросы установили на Сахалине

За превышение выбросов власти будут взимать по 1 тысяче рублей за тонну CO₂-эквивалента. Квоты утвердили для 35 компаний, представивших углеродную отчетность за прошлый год с превышением порога в 20 тысяч тонн углекислого газа.

По итогам 2025 года компаниям Сахалина предстоит совокупно сократить около 160 тысяч тонн CO₂-эквивалента — менее 2% от уровня выбросов в 2022 году. Нормы учитывают планы по росту производства. На основе опыта реализации Сахалинского эксперимента будет строиться национальная система углеродной отчетности. Сейчас квоты и плата за их превышение действуют только на Сахалине, в перспективе их могут распространить на всю Россию.

