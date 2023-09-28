Первые в России квоты на парниковые выбросы установили на Сахалине
Первые в России квоты на выбросы парниковых газов установили на территории Сахалинской области в рамках эксперимента. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства региона Вячеслава Аленькова.
За превышение выбросов власти будут взимать по 1 тысяче рублей за тонну CO₂-эквивалента. Квоты утвердили для 35 компаний, представивших углеродную отчетность за прошлый год с превышением порога в 20 тысяч тонн углекислого газа.
По итогам 2025 года компаниям Сахалина предстоит совокупно сократить около 160 тысяч тонн CO₂-эквивалента — менее 2% от уровня выбросов в 2022 году. Нормы учитывают планы по росту производства. На основе опыта реализации Сахалинского эксперимента будет строиться национальная система углеродной отчетности. Сейчас квоты и плата за их превышение действуют только на Сахалине, в перспективе их могут распространить на всю Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru