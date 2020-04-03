Путин поручил ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

Это поручение глава государства дал по итогам совещания с членами кабинета министров.



«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», - говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.



Кроме того, Путин поручил ЦБ отрегулировать работу банков так, чтобы ипотечные кредиты стали более доступны для населения. На исполнение поручения Центробанку отвели один месяц.



В свою очередь кабинету министров поручили совместно с ЦБ проработать программу по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.



Отметим, что ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что повышение ипотечных ставок в нынешних экономических условиях неизбежно.

