Путин поручил ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

Президент России Владимир Путин поручил Центральному банку дать оценку расходам ипотечных заемщиков и принять меры по уменьшению полной стоимости жилищных кредитов.

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Это поручение глава государства дал по итогам совещания с членами кабинета министров.

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», - говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил ЦБ отрегулировать работу банков так, чтобы ипотечные кредиты стали более доступны для населения. На исполнение поручения Центробанку отвели один месяц.

В свою очередь кабинету министров поручили совместно с ЦБ проработать программу по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Отметим, что ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что повышение ипотечных ставок в нынешних экономических условиях неизбежно.

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ФОТО: pixabay.com
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