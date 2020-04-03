Путин поручил ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов
Президент России Владимир Путин поручил Центральному банку дать оценку расходам ипотечных заемщиков и принять меры по уменьшению полной стоимости жилищных кредитов.
Это поручение глава государства дал по итогам совещания с членами кабинета министров.
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.рф" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», - говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил ЦБ отрегулировать работу банков так, чтобы ипотечные кредиты стали более доступны для населения. На исполнение поручения Центробанку отвели один месяц.
В свою очередь кабинету министров поручили совместно с ЦБ проработать программу по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.
Отметим, что ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что повышение ипотечных ставок в нынешних экономических условиях неизбежно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ