Новости за ночь: Ряд российских банков поднял ставки по ипотеке
Несколько крупных российских банков подняли ставки по вкладам и ипотеке на фоне снижения курса рубля к доллару почти на 20% за последние две недели.
Согласно опросу РИА Новости, ещё до решения ЦБ по ключевой ставке (осталась на уровне 6%) свои ставки по ипотеке начали повышать «Райффайзенбанк» и «Росбанк», аналогичные планы были у банка «Зенит». После решения регулятора ставку по ипотеке поднял банк «Открытие».
«Совкомбанк» поднял ставки на вклады в рублях, «Тинькофф банк» увеличил ставки по рублёвым и долларовым вкладам, а также накопительным счетам в рублях, но не изменил условия кредитования. ВТБ пока не стал менять условия по кредитным продуктам
Ставки по ипотеке снижались с мая прошлого года, к февралю достигнув 8,79%. В то же время ипотечную ставку на уровне 9% активно критиковали в новом правительстве Михаила Мишустина. Вице-премьер Марат Хуснуллин и вовсе назвал ипотечные ставки на таком уровне преступлением. После этого к концу февраля Минфин объявил, что рассчитывает на ставку ниже 8% уже к концу 2020 года. Однако планам по снижению ставки помешал обвал рубля на фоне снижения цен на нефть.
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