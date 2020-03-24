Новости за ночь: Ряд российских банков поднял ставки по ипотеке

Согласно опросу РИА Новости, ещё до решения ЦБ по ключевой ставке (осталась на уровне 6%) свои ставки по ипотеке начали повышать «Райффайзенбанк» и «Росбанк», аналогичные планы были у банка «Зенит». После решения регулятора ставку по ипотеке поднял банк «Открытие».

«Совкомбанк» поднял ставки на вклады в рублях, «Тинькофф банк» увеличил ставки по рублёвым и долларовым вкладам, а также накопительным счетам в рублях, но не изменил условия кредитования. ВТБ пока не стал менять условия по кредитным продуктам

Ставки по ипотеке снижались с мая прошлого года, к февралю достигнув 8,79%. В то же время ипотечную ставку на уровне 9% активно критиковали в новом правительстве Михаила Мишустина. Вице-премьер Марат Хуснуллин и вовсе назвал ипотечные ставки на таком уровне преступлением. После этого к концу февраля Минфин объявил, что рассчитывает на ставку ниже 8% уже к концу 2020 года. Однако планам по снижению ставки помешал обвал рубля на фоне снижения цен на нефть.

