Путин поручил регионам выделить участникам СВО субсидии на догазификацию

Высшим должностным лицам субъектов страны рекомендовано обеспечить субсидии на догазификацию для указанных категорий граждан в размере не менее 100 тысяч рублей на домовладение. Также на финансовую поддержку могут рассчитывать россияне, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, отмечает телеканал «360».

Обеспечить предоставление регионам соответствующих межбюджетных трансфертов должно правительство. Также властям предстоит проводить регулярный мониторинг эффективности господдержки и в случае необходимости принимать дополнительные меры для увеличения числа газифицированных домохозяйств.

Доклад по этим вопросам необходимо представить до 15 января следующего года, пишет RT. В дальнейшем субъекты будут отчитываться о принятых мерах раз в год, кабмин — дважды ежегодно.

