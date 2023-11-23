Путин поручил регионам выделить участникам СВО субсидии на догазификацию
Президент Владимир Путин рекомендовал распространить финансовую поддержку на догазификацию на участников специальной военной операции, членов их семей, а также инвалидов I группы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания «Российской энергетической недели», размещенном на сайте Кремля.
Высшим должностным лицам субъектов страны рекомендовано обеспечить субсидии на догазификацию для указанных категорий граждан в размере не менее 100 тысяч рублей на домовладение. Также на финансовую поддержку могут рассчитывать россияне, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, отмечает телеканал «360».
Обеспечить предоставление регионам соответствующих межбюджетных трансфертов должно правительство. Также властям предстоит проводить регулярный мониторинг эффективности господдержки и в случае необходимости принимать дополнительные меры для увеличения числа газифицированных домохозяйств.
Доклад по этим вопросам необходимо представить до 15 января следующего года, пишет RT. В дальнейшем субъекты будут отчитываться о принятых мерах раз в год, кабмин — дважды ежегодно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru