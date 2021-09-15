Турчак: Подать заявку на бесплатную догазификацию можно на «Госуслугах»

Подача заявок на бесплатное доведение газа до земельного участка доступна россиянам на портале госуслуг, а не только через многофункциональные центры, заявил первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков, напоминают Известия. При этом для подключения дома к системе газоснабжения необходимо заключить комплексный договор. Газификация пройдет в два этапа, первый из которых должен завершиться к концу 2023 года, второй — до 2030 года.

Как сообщил 14 сентября вице-премьер Александр Новак, в российских регионах уже было подано более 280 тысяч заявок на бесплатную газификацию.

