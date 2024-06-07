Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений
Президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер напомнил, что специальная программа была запущена с 1 января. Путин отметил, что теперь накопления застрахованы и софинансируются государством, на них можно также получить налоговый вычет.
По словам президента, программа отстает от целевых показателей и ее необходимо «донастроить», а именно увеличить срок софинансирования сбережений.
Ранее Министерство финансов РФ выступило за сохранение налогообложения доходов по депозитам на нынешнем уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru