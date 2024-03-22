Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях

По её словам, в настоящее время «ставки по рублям гораздо привлекательнее».

«То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту», - заключила она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике? глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что хранение сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней.