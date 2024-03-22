Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях

Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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По её словам, в настоящее время «ставки по рублям гораздо привлекательнее».

«То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту», - заключила она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике? глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что хранение сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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