Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, в настоящее время «ставки по рублям гораздо привлекательнее».
«То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту», - заключила она.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике? глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что хранение сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru