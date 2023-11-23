Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы на рынке

Глава государства Владимир Путин ждет до 20 декабря предложений по увеличению объемов производства мяса птицы на отечественном рынке, сообщает «РЕН ТВ».

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«Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства. Срок — 20 декабря», — следует из перечня поручений президента по итогам совещания с кабмином.

Ранее стало известно, что Россия начала закупать у Белоруссии и Казахстана мясо птицы для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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