ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

Территориальные органы службы направили компаниям-производителям такой продукции запросы о формировании цен на яйца.

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — подчеркнули в ФАС.

Кроме того, ведомство обратилось в десять торговых сетей, запросив сведения о еженедельных изменениях средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.

Ранее стало известно, что куриные яйца подорожали на 18,6% с начала года, сообщает телеканал «360».

