ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Территориальные органы службы направили компаниям-производителям такой продукции запросы о формировании цен на яйца.
«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — подчеркнули в ФАС.
Кроме того, ведомство обратилось в десять торговых сетей, запросив сведения о еженедельных изменениях средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.
Ранее стало известно, что куриные яйца подорожали на 18,6% с начала года, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru