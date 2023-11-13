Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций «Крымэнерго», находившийся в федеральной собственности, будет передан властям республики Крым.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято по предложению российского правительства, а также Совета министров полуострова.
Отмечается, что цель передачи акций - дальнейшее развитие электросетевого комплекса Крыма.
Передачу акций в собственность республики глава государства поручил осуществить в течение двух месяцев.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому ВТБ был передан государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru