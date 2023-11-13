Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято по предложению российского правительства, а также Совета министров полуострова.

Отмечается, что цель передачи акций - дальнейшее развитие электросетевого комплекса Крыма.

Передачу акций в собственность республики глава государства поручил осуществить в течение двух месяцев.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому ВТБ был передан государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

