Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций «Крымэнерго», находившийся в федеральной собственности, будет передан властям республики Крым.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято по предложению российского правительства, а также Совета министров полуострова.

Отмечается, что цель передачи акций - дальнейшее развитие электросетевого комплекса Крыма.

Передачу акций в собственность республики глава государства поручил осуществить в течение двух месяцев.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому ВТБ был передан государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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