ЦБ передал 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ

Центробанк вышел из капитала ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций «Открытия» в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что в соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка были переданы банку ВТБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк продаст ВТБ банк «Открытие» за 340 млрд рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Независимый оценщик заявлял, что рыночная стоимость акций — от 328 млрд до 374 млрд рублей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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