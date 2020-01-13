Путин поручил освободить врачей от «уголовки» за неумышленную утрату лекарств

13 января 202014:57

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести в законодательство изменения, которые позволят освободить врачей от уголовного наказания за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарств. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Одно из условий - комиссионная фиксация подобной утраты.

Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске 31 октября прошлого года. О его выполнении премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит отчитаться до 14 апреля 2020 года.

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ФОТО: kremlin.ru
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