Путин поручил освободить врачей от «уголовки» за неумышленную утрату лекарств
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести в законодательство изменения, которые позволят освободить врачей от уголовного наказания за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарств. Об этом сообщает «Газета.ру».
Одно из условий - комиссионная фиксация подобной утраты.
Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске 31 октября прошлого года. О его выполнении премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит отчитаться до 14 апреля 2020 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МАК расшифровал самописцы разбившегося в Казахстане самолета
- Антимонопольщики РФ и Белоруссии не договорились по транзиту нефти
- Генсек НАТО пообещал ответить России на «Искандеры» с новой ракетой
- «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии поставок газа
- Парламент Абхазии одобрил отставку Хаджимбы