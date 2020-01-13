Путин поручил освободить врачей от «уголовки» за неумышленную утрату лекарств

Одно из условий - комиссионная фиксация подобной утраты.

Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске 31 октября прошлого года. О его выполнении премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит отчитаться до 14 апреля 2020 года.

