Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает ужесточение наказания для врачей за ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности. Как сообщает Ura.ru, на эту тему он высказался в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения.
Путин отметил, что уже сейчас законодательство предусматривает меры ответственности за недобросовестное исполнение обязанностей медиками. Этим правом наделён Росздравнадзор. Однако, по словам президента, аналогичную систему необходимо создать и в системе обязательного медицинского страхования.
Владимир Путин призвал министра здравоохранения Веронику Скворцову и вице-премьера Татьяну Голикову оценить идею ужесточения действующего наказания за ошибки при назначении инвалидности. При этом, по мнению главы государства, главное, чтобы такая ответственность наступала неизбежно - в таком случае можно будет отказаться от ужесточения.
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