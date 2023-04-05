Путин поручил оказать поддержку предпринимателям в новых регионах

На заседании Совета безопасности РФ он отметил, что на данных территориях приходится с нуля «выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности».

Глава государства указал, что силовикам следует «сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения».

«Защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия, в том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям», - сказал он.

Ранее Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».