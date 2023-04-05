Путин поручил оказать поддержку предпринимателям в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оказывать поддержку предпринимателям на новых российских территориях, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета безопасности РФ он отметил, что на данных территориях приходится с нуля «выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности».
Глава государства указал, что силовикам следует «сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения».
«Защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия, в том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям», - сказал он.
Ранее Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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