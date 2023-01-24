В Госдуме выступили против льготных пенсий на присоединенных территориях

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Бессараб заявила, что правила начисления пенсионных выплат должны быть едиными для всех россиян.

«Жители присоединенных территорий должны получать такие же гарантии и социальные льготы, как и все остальные россияне. Допускаю, что необходимо ввести некий переходный период для реализации единого правового поля во всей стране. Однако на пенсию все граждане России должны выходить, если это не вредные или опасные условия труда, по единым установленным требованиям и стандартам и получать ее на основании тех официальных гарантий и льгот, которые установлены в России. Это определенный стаж (пусть даже на украинской территории), соответствующий период труда, должны быть наработаны соответствующие коэффициенты. Подтверждать это сейчас сложно, однако в России есть процессы (в том числе судебные) по доказыванию того, что гражданин трудился в той или иной сфере, на той или иной территории. Уверена, что эти вопросы удастся решить и что население присоединенных территорий будет жить не хуже, чем другие граждане России», — сказала Бессараб.

В то же время собеседница НСН допустила, что для жителей новых территорий будут введены дополнительные льготы.

«Нельзя забывать о том, что граждане, проживающие в зоне действия специальной военной операции, подвергаются достаточно серьезному, в том числе психологическому, давлению. Будут предоставлены дополнительные социальные гарантии, льготы, будем обеспечивать жильем тех, кто его потерял. Однако общие права, распространяющиеся на всех без исключения граждан России, повторюсь, должны быть равны», — заключила депутат.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили установить в России статус «дети спецоперации» и ввести необходимые льготы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

