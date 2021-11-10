Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил Минтрансу в кратчайшие сроки решить вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.
Заслушав доклад министра Виталия Савельева глава государства заявил, что решить проблему необходимо «как можно быстрее».
«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты - так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать», - распорядился российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией.
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