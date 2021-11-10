Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Заслушав доклад министра Виталия Савельева глава государства заявил, что решить проблему необходимо «как можно быстрее».

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты - так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать», - распорядился российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией.

