Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил Минтрансу в кратчайшие сроки решить вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

СМИ сообщили о нехватке еды на Чукотке, Сахалине и Камчатке

Заслушав доклад министра Виталия Савельева глава государства заявил, что решить проблему необходимо «как можно быстрее».

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты - так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать», - распорядился российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дальний ВостокМинтрансВладимир Путин
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