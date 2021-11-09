Песков: Путин контролирует вопрос доставки товаров на Дальний Восток
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, сообщает ТАСС.
По его словам, эта тема находится на контроле как у главы государства Владимира Путина, так и у правительства.
«Мы знаем, что есть определенная логистическая проблема... инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего импортных грузов... это постковидное проявление мировой экономики», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что острая нехватка товаров первой необходимости, в том числе еды, наблюдается в восточных регионах России — на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
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