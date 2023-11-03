Путин поручил кабмину разработать план развития природоподобных технологий

«Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий ... в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований», — говорится в документе.

Правительству предстоит выполнить поручение в шестимесячный срок, отмечает телеканал «360».

Кроме того, кабмину необходимо определить основные критерии, по которым технологии будут относить к природоподобным, оценить их состояние в стране, определить перспективы, приоритеты развития, пишет «Свободная пресса».

Научное руководство, мониторинг и оценку результатов в этой области будет осуществлять Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

