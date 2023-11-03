Путин поручил кабмину разработать план развития природоподобных технологий

Президент Владимир Путин поручил правительству России разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы природы в виде интегрированных в естественный ресурсооборот технических систем и технологических процессов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий ... в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований», — говорится в документе.

Правительству предстоит выполнить поручение в шестимесячный срок, отмечает телеканал «360».

Кроме того, кабмину необходимо определить основные критерии, по которым технологии будут относить к природоподобным, оценить их состояние в стране, определить перспективы, приоритеты развития, пишет «Свободная пресса».

Научное руководство, мониторинг и оценку результатов в этой области будет осуществлять Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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