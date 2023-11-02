Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на топливо

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до конца года принять меры по стабилизации ситуации на топливном рынка, сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства поручил стабилизировать розничные и оптовые цены на бензин и дизельное топливо. В поручении говорится, что президент ждет доклады о результатах работы до 10 ноября и еще раз к 8 декабря.

Правительство 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. В начале осени стоимость топлива выросла до рекордных уровней.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил снизить цены на топливо до уровня текущей инфляции. Зампред правительства поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжать работу с проблемными регионами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Цены На БензинТопливоПравительство РоссииВладимир Путин

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