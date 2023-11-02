Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на топливо

Глава государства поручил стабилизировать розничные и оптовые цены на бензин и дизельное топливо. В поручении говорится, что президент ждет доклады о результатах работы до 10 ноября и еще раз к 8 декабря.

Правительство 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. В начале осени стоимость топлива выросла до рекордных уровней.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил снизить цены на топливо до уровня текущей инфляции. Зампред правительства поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжать работу с проблемными регионами, отмечает «Радиоточка НСН».

