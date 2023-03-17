Путин поручил декриминализовать нарушения в бизнес-сфере

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ответственным ведомствам 1 мая декриминализовать нарушения в сфере ведения бизнеса.

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Над декриминализацией, кроме правительства, будут работать палаты Федерального собрания, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД России. Также будут участвовать предприниматели, сообщил российский лидер.

Ранее депутат Николай Арефьев в беседе с НСН заявил, что в России с 2016 года идет «неимоверный мор» малых и средних предприятий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Владимир ПутинДекриминализация

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