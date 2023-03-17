Путин поручил декриминализовать нарушения в бизнес-сфере

Над декриминализацией, кроме правительства, будут работать палаты Федерального собрания, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД России. Также будут участвовать предприниматели, сообщил российский лидер.

Ранее депутат Николай Арефьев в беседе с НСН заявил, что в России с 2016 года идет «неимоверный мор» малых и средних предприятий.

