Путин поручил декриминализовать нарушения в бизнес-сфере
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ответственным ведомствам 1 мая декриминализовать нарушения в сфере ведения бизнеса.
Над декриминализацией, кроме правительства, будут работать палаты Федерального собрания, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД России. Также будут участвовать предприниматели, сообщил российский лидер.
Ранее депутат Николай Арефьев в беседе с НСН заявил, что в России с 2016 года идет «неимоверный мор» малых и средних предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru