Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин поручил поэтапно завершить программу газификации страны к 2024 и 2030 году. Об этом говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля.

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Источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств самих граждан.

Поручения касаются правительства и «Газпрома».

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимо низкими нынешний уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России. Это, по ее мнению, абсолютно неприемлемо для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Матвиенко отметила, что люди десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.


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ФОТО: РИА Новрсти / Илья Питалев
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