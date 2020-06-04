Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств самих граждан.

Поручения касаются правительства и «Газпрома».

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимо низкими нынешний уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России. Это, по ее мнению, абсолютно неприемлемо для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Матвиенко отметила, что люди десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.



