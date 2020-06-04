Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент России Владимир Путин поручил поэтапно завершить программу газификации страны к 2024 и 2030 году. Об этом говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля.
Источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств самих граждан.
Поручения касаются правительства и «Газпрома».
В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимо низкими нынешний уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России. Это, по ее мнению, абсолютно неприемлемо для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Матвиенко отметила, что люди десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru