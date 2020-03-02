Матвиенко отчитала «Газпром» за то, что трубы проходят мимо многих россиян

Недопустимо низкими назвала Валентина Матвиенко нынешний уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России. Это, по ее мнению, абсолютно неприемлемо для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Люди, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу, «рассматривают эту ситуацию как социально несправедливую, особенно когда экспортные газопроводы проходят в непосредственной близости», – заявила Матвиенко на парламентских слушаниях по вопросам газификации в регионах. Спикер Совфеда указала, что механизм совместной ответственности «Газпрома» и властей регионов за реализацию программ газификации не работает. И велела представителям руководства компании «Газпром», которые присутствовали на слушаниях, предлагать «жизнеспособные механизмы».

Около года назад глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом обещал завершить газификацию России за десять лет, до 2030-го, – напоминает в этой связи РБК. Допустим даже, что за это время компания, именующая себя «национальным достоянием», затащит трубу в каждый, даже самый отдаленный населенный пункт. Но это вовсе не значит, что таким образом газ будет подан в каждый дом. Это всего лишь будет означать «газ по границе участка», как любят писать в объявлениях о продаже недвижимости. А вот на последний «бросок» – от границы участка до плиты и котла – деньги найдутся далеко не у всех.

Расчет простой. Для примера возьмем Московскую область и основного поставщика услуг компанию «Мособлгаз», на сайте которой есть все интересующие нас расценки. Итак, стоимость проектирования и строительства от газораспределительной сети до границы участка начинается от 65 тысяч рублей, на участке и внутри здания – от 200 тысяч, работы по монтажу, обвязке оборудования, прокладке труб, устройству дымохода – от 1300 рублей за 1 кв.метр площади. Для простоты расчетов возьмем дом площадью в 100 кв.метров – и получим на круг почти 400 тысяч. Без учета удаленности участка от трубы «последней мили», проектных особенностей объекта газификации и так далее. Проще говоря, в Подмосковье к процессу газификации без полумиллиона рублей в кармане даже не подходи! А, между прочим, Московская область – это не только «ближнее заМКАДье», где домовладельцы в большинстве своем не бедный люд, и газ давно уж провели сами. Это еще и деревни в удаленных районах вроде Лотошинского, где о таких деньгах, может, и слышали, но держали в руках точно считанные единицы. Им-то в дом трубу кто затащит?

