«Силу Сибири» умножат на три
Эксперты рассказали НСН, почему нужно будет строить новые газопроводы в Китай.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу «Сила Сибири». Как сообщает «Газета.ру», в ходе церемонии открытия Путин дал разрешение открыть кран, а Си сказал «Поехали!».
Запуск «Силы Сибири» - это только начало, заверил НСН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Уже сейчас звучат прогнозы о строительстве второй нитки газопровода, но и этого будет недостаточно.
«Думаю, и второй не обойдется, может, и третий потребуется. У Китая потребность в газе очень велика. К 2025 году ему потребуется примерно 400 млрд кубов. Сегодня их потребность – меньше 200. Поэтому даже наш газопровод, мощность которого 38 млрд кубов, не решает проблемы Китая. Поэтому, наверняка, появятся предложения о строительстве второй, а потом и третьей нитки», - сказал эксперт.
Он напомнил предысторию проекта. «Мы, конечно, опоздали. Я занимался газопроводом в Китай 25 лет назад. Тогда появилась такая идея, которая исходила от китайцев. Это был 1993 год. Но тогда правительство и «Газпром» считали, что такой газопровод не нужен, что у нас есть Запад. Только в 1996-97 годах ситуация изменилась, тогда появились реальные предложения о строительстве газопровода в Китай», - рассказал собеседник НСН
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что российский газ станет для Китая альтернативой туркменскому.
«Для России вообще важен выход на китайский газовый рынок. Китай активно переходит с угольной генерации на газовую. Рынок у них растет огромными темпами, и важно застолбить долю на рынке. И Россия это делает. «Сила Сибири» к 2024 году выйдет на объем 38 млрд кубов. Это будет большая доля, потому что сейчас крупнейший поставщик газопроводного газа в Китай – это Туркмения, которая в прошлом году поставила 33 млрд кубов, то есть меньше, чем одна «Сила Сибири». А у них там три газопровода. Поэтому «Сила Сибири» станет базовым проектом для начала поставок», - отметил он.
Геннадий Шмаль заметил, что строительство газопровода дает развитию всей Восточной Сибири.
«Дело не только в том, что мы нашли рынок хороший. Мы решаем проблему освоения наших восточных районов. У нас же там голое, пустое место. Создание газопровода - это инфраструктурный проект: появляются жилые поселки, необходимость создания машиностроительных предприятий. Это даст новый толчок производительных сил Восточной Сибири», - пояснил эксперт.
«Мы разрабатываем новую линию газовой провинции. Это Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области. Если бы не контракт в Китай, это газ остался бы под землей. А так Россия получит еще и газоперерабатывающий завод в Амурской области. Там будет отделяться метан, который пойдет в Китай. А пропан-бутан пойдет на соседний завод, который построит компания «Сибур». Там будут производиться продукты газохимии, которые пойдут и на российский, и на азиатские рынки», - добавил Игорь Юшков.
Глава Союза нефтегазопромышленников указал также, что интерес Китая в газопроводе не ограничивается получением энергоносителей. «Для китайцев Россия тоже является великолепным рынком. Они нам продают свои буровые установки, например. Мы же свое производство угробили. Раньше один «Уралмаш» делал столько установок, сколько необходимо всему СССР. Благодаря этому мы и освоили Западную Сибирь в кратчайшие сроки», - напомнил Шмаль.
Напомним, проект газопровода «Сила Сибири» стартовал в 2014 году. Его стоимость оценивается в 1,1 трлн рублей. Вместе с инфраструктурой вложения могут составить до 70 млрд долларов (4,5 трлн рублей) На стадии строительства звучали опасения, что столь затратный проект может не окупиться и окажется выгоден только Китаю.
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