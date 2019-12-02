«Силу Сибири» умножат на три

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу «Сила Сибири». Как сообщает «Газета.ру», в ходе церемонии открытия Путин дал разрешение открыть кран, а Си сказал «Поехали!».

Запуск «Силы Сибири» - это только начало, заверил НСН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Уже сейчас звучат прогнозы о строительстве второй нитки газопровода, но и этого будет недостаточно.

«Думаю, и второй не обойдется, может, и третий потребуется. У Китая потребность в газе очень велика. К 2025 году ему потребуется примерно 400 млрд кубов. Сегодня их потребность – меньше 200. Поэтому даже наш газопровод, мощность которого 38 млрд кубов, не решает проблемы Китая. Поэтому, наверняка, появятся предложения о строительстве второй, а потом и третьей нитки», - сказал эксперт.

Он напомнил предысторию проекта. «Мы, конечно, опоздали. Я занимался газопроводом в Китай 25 лет назад. Тогда появилась такая идея, которая исходила от китайцев. Это был 1993 год. Но тогда правительство и «Газпром» считали, что такой газопровод не нужен, что у нас есть Запад. Только в 1996-97 годах ситуация изменилась, тогда появились реальные предложения о строительстве газопровода в Китай», - рассказал собеседник НСН

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что российский газ станет для Китая альтернативой туркменскому.