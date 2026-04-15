Путин назвал причины снижения ВВП
В числе причин снижения ВВП России в начале 2026 года специалисты отмечают погодные и сезонные факторы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по экономическим вопросам он уточнил, что речь идёт о количестве рабочих дней. В январе 2026 года их было на два меньше, чем в начале прошлого года, а в феврале - на один меньше, чем годом ранее.
«Это, конечно, объективные обстоятельства, но... далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что по итогам января-февраля 2026 года ВВП России сократился на 1,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
