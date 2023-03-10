Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России

В РФ снижаются темпы подорожания продовольствия и товаров. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития.

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Сообщается, что с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 9,43%. Неделей ранее показатель находился на уровне 11%.

В ведомстве констатировали снижение цен на плодоовощную продукцию. Инфляция в остальных продуктах питания была умеренной.

Небольшой рост в непродовольственных товарах произошел за счет повышения цен на российские автомобили.

В Минэкономразвития полагают, что в 2023 году инфляция в РФ составит 5,5%.

Минтруд предложил повысить социальные пенсии в России с 1 апреля. Планируется увеличить размер выплат на 3,3%, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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