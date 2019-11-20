Путин поможет. Почему Минобороны на дадут разорить космическую отрасль

Задолженность космической промышленности перед Министерством обороны составляет 150-300 млрд рублей. В случае подачи исков от министерства по взысканию, это «крайне негативно скажется на положении отрасли», пишут «Ведомости». По данным издания, у большинства предприятий попросту нет средств для погашения долгов перед военными.

Генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в беседе с НСН предположил, что представители космической отрасли, которые рискуют попасть под исковые заявления Минобороны, найдут спасение в лице президента России Владимира Путина.

«Разговоры о том, что Минобороны доведут космическую промышленность до разорения -это странно. У них долгов и по другим темам больше, чем по искам Минобороны. Даже если иски подадут, и выиграют, потом все равно за какую-то работу дадут денег. Или руководители предприятий к Путину пойдут и скажут, что организации разваливаются, нужно субсидировать», - предположил Пушкин.

При этом он считает, что Минобороны должно потребовать возврата средств за невыполненные работы, а не прощать долги.

«Есть договор с Минобороны или еще с кем-то, и предприятия отрасли по какой-то причине выполнить работу не могут. В свое время Минобороны лояльно к этому относилось – не сделали, давайте доработаем. С недавнего времени министерство перестало идти на встречу, что, думаю, правильно. Потому что у Минобороны стоят задачи по защите нашей Родины», - сказал собеседник НСН.

По мнению эксперта, запрет Минобороны к подаче исков приведет к банальному неисполнению заказов.