Путин поможет. Почему Минобороны на дадут разорить космическую отрасль
Генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» в эфире НСН призвал изменить контрактную систему между Минобороны и подрядчиками.
Задолженность космической промышленности перед Министерством обороны составляет 150-300 млрд рублей. В случае подачи исков от министерства по взысканию, это «крайне негативно скажется на положении отрасли», пишут «Ведомости». По данным издания, у большинства предприятий попросту нет средств для погашения долгов перед военными.
Генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в беседе с НСН предположил, что представители космической отрасли, которые рискуют попасть под исковые заявления Минобороны, найдут спасение в лице президента России Владимира Путина.
«Разговоры о том, что Минобороны доведут космическую промышленность до разорения -это странно. У них долгов и по другим темам больше, чем по искам Минобороны. Даже если иски подадут, и выиграют, потом все равно за какую-то работу дадут денег. Или руководители предприятий к Путину пойдут и скажут, что организации разваливаются, нужно субсидировать», - предположил Пушкин.
При этом он считает, что Минобороны должно потребовать возврата средств за невыполненные работы, а не прощать долги.
«Есть договор с Минобороны или еще с кем-то, и предприятия отрасли по какой-то причине выполнить работу не могут. В свое время Минобороны лояльно к этому относилось – не сделали, давайте доработаем. С недавнего времени министерство перестало идти на встречу, что, думаю, правильно. Потому что у Минобороны стоят задачи по защите нашей Родины», - сказал собеседник НСН.
По мнению эксперта, запрет Минобороны к подаче исков приведет к банальному неисполнению заказов.
«Защитить искусственно предприятия от этой ситуации нельзя - например, если запретить Минобороны подавать иски, а [дать распоряжение] прощать, то это приведет к тому, что все договора будут сорваны и, никто не будет за это нести ответственность», - считает он.
Пушкин подчеркнул что, российской системе заключения контрактов между военным ведомством и подрядчиками не хватает четкости и проработанности документов.
«Нужно внимательнее относиться к тем контрактам, договорам, техническим заданиям, которые подписываются. То есть, более четко ставить задачи, сроки, иметь понимание, какой результат ожидают и что делать, если результат не соответствует, почему он не соответствует, какова вина исполнителя. Если бы в договоре было прописано, что в случае форс-мажорных обстоятельств, когда поставщик не может что-то поставить, происходит определенная процедура, например, возвращаются неиспользованные деньги, то вопросов не было бы. А получается, что Минобороны предъявляет претензии предприятию, а предприятие вроде бы как не виновато, это подвел подрядчик. А Минобороны что должно делать? Нужно научиться нормально работать», - пояснил гендиректор «КосмоКурс».
Кроме этого, если прямой вины предприятия нет, а подвел подрядчик, то компания должна «переложить ответственность на подрядчика» и доказать свою позицию, считает собеседник. Он так же отмечает, что бывают ситуации, когда сам заказчик не прав – «не заказал какой-то вид работ, который объединяет процесс для конечного результата». Предотвращение таких споров, по его словам, лежит на юристах обеих сторон.
«Раньше работы просто не доводили до конца. Условно говоря, заказывают ракету, бумагу по ней сделали, а на железо денег не дали. И вроде работу заказали, а результат ее не столь важен. Началось это еще в 1990-х и частично в 2000-х годах. На сегодняшний момент Минобороны затеяло работы по перевооружению и стали спрашивать результат», - уточнил Павел Пушкин.
Ввиду того, что этот процесс «давно поставлен на рельсы», спикер отмечает отсутствие «прямой вины» в подобных случаях как «Роскосмоса», так и его руководителя Дмитрия Рогозина.
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