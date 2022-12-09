Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель
Цена барреля российской нефти марки Urals упала ниже установленного странами потолка в 60 долларов, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на данные компании Argus Media, согласно которым стоимость российской нефти составила 43,73 доллара за баррель.
Также подешевела нефти марки ESPO - до 68,72 доллара за баррель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram назвал «несерьезным» установленный на отметке 60 долларов потолок цен на нефть из России, назвав это «слабой позицией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Путин: подумаем о возможном сокращении добычи нефти
- Путин: речи о дополнительной мобилизации не идёт
- Путин заявил, что удивлен и разочарован словами Меркель о минских соглашениях
- Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
- Путин: Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики
- Путин заявил, что в России нет никаких проблем с базовыми продуктами
- СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в «антиукраинской деятельности»
- Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель
- Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
- СМИ: Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru