Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель

Цена барреля российской нефти марки Urals упала ниже установленного странами потолка в 60 долларов, сообщает Bloomberg.

Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Агентство ссылается на данные компании Argus Media, согласно которым стоимость российской нефти составила 43,73 доллара за баррель.

Также подешевела нефти марки ESPO - до 68,72 доллара за баррель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram назвал «несерьезным» установленный на отметке 60 долларов потолок цен на нефть из России, назвав это «слабой позицией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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