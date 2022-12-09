Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель

Агентство ссылается на данные компании Argus Media, согласно которым стоимость российской нефти составила 43,73 доллара за баррель.

Также подешевела нефти марки ESPO - до 68,72 доллара за баррель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram назвал «несерьезным» установленный на отметке 60 долларов потолок цен на нефть из России, назвав это «слабой позицией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».