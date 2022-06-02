Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска

На совещании по развитию дорожного строительства он отметил, что в настоящее время создание трассы с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа - Западный Китай является крупнейшим проектом в этой сфере.

«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа», — российский лидер.

Ранее Путин заявил, что на фоне роста мировой инфляции необходимо минимизировать расходы при строительстве и не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.