Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трассу М12 «Москва — Казань» планируется продлить до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, сообщает ТАСС.

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На совещании по развитию дорожного строительства он отметил, что в настоящее время создание трассы с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа - Западный Китай является крупнейшим проектом в этой сфере.

«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа», — российский лидер.

Ранее Путин заявил, что на фоне роста мировой инфляции необходимо минимизировать расходы при строительстве и не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДорогиДорожное СтроительствоВладимир Путин
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