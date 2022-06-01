Песков прокомментировал увеличение затрат на строительство дорог

Комментируя заявление главы ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко о том, что трасса от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы он отметил, что объективно это возможно, но российские власти предпринимают различные меры, чтобы не замедлять строительство дорог.

«Есть инфляционное удорожание и так далее. Поэтому объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается в правительстве, это наверняка учитывается и в корпорации», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на фоне роста мировой инфляции необходимо минимизировать расходы при строительстве и не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.

