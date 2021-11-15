Путин заявил о недопустимости необоснованного завышения цен при строительстве дорог

Президент Владимир Путин заявил, что на фоне роста мировой инфляции необходимо минимизировать расходы при строительстве, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко глава государства призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.

«В целом вся стройка в мире дорожает... и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать всё, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», - резюмировал российский лидер.

Ранее на межмуниципальной дороге Магадан — Балаганное — Талон в Магаданской области ограничили движение автобусов и большегрузов из-за непогоды, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоРосавтодорВладимир Путин
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