Путин заявил о недопустимости необоснованного завышения цен при строительстве дорог

На встрече с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко глава государства призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог.

«В целом вся стройка в мире дорожает... и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать всё, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», - резюмировал российский лидер.

Ранее на межмуниципальной дороге Магадан — Балаганное — Талон в Магаданской области ограничили движение автобусов и большегрузов из-за непогоды, сообщает RT.