Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары

В соответствии с новым нормативным актом, НДС с 20% до 10% снижается, в том числе, на детские автокресла, детскую мебель, ванночки, подгузники и соски.

Сэкономленные средства предприятия-изготовители смогут направить на собственное развитие, также эти меры должны будут поспособствовать стимулированию потребительского спроса и росту рынка. Об этом говорится в пояснительной записке к закону, подписанной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

