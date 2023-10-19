Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары
В России будет расширен перечень детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по сниженной ставке в размере 10%. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
В соответствии с новым нормативным актом, НДС с 20% до 10% снижается, в том числе, на детские автокресла, детскую мебель, ванночки, подгузники и соски.
Сэкономленные средства предприятия-изготовители смогут направить на собственное развитие, также эти меры должны будут поспособствовать стимулированию потребительского спроса и росту рынка. Об этом говорится в пояснительной записке к закону, подписанной премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru