Путин подписал закон о новом способе расчета МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), основанной на размере медианной зарплаты. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

В текст закона были внесены поправки, исходя из которых МРОТ не сможет быть уменьшен даже при снижении медианной зарплаты. Кроме того, предложения по установлению МРОТ и прожиточного минимума должны будут получать поддержку профсоюзов и работодателей.

Начиная с 2021 года, соотношение МРОТ и медианной заработной платы должно составлять 42%. С 1 января МРОТ в России составит 12 792 рубля в месяц. Уже в следующем году минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться, опираясь на значения медианной зарплаты за предыдущий год.

