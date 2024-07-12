Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь и табак

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, в 2025 году акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% составят 673 рубля за литр, в 2026 году - 700 рублей, в 2027 году - 728 рублей.

Для продукции крепостью до 18% акцизы составят 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей, соответственно. Это касается, в том числе, креплёного (ликёрного) вина, креплёного вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков.

Для игристых вин и российского шампанского размер акциза составит 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей, соответственно. Для пива до 8,6%, сидра, пуаре и медовухи - 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно.

Что касается акцизов на табак, то в 2025 году он устанавливается в размере 4 657 рублей за 1 кг, в 2026 году - 4 843 рублей, в 2027 году - 5 037 рублей. Акциз на сигареты и папиросы в следующем году составит 2 945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, в 2026 году - 3 063 рубля, в 2027 году - 3 186 рублей. Ставки акциза на жидкости для электронных систем не меняются.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что водка, бренди и коньяк в России во втором полугодии 2024 года подорожают в среднем на 10-15%, в том числе, из-за увеличения акцизов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».