СМИ: Пошлины на «недружественное» вино предложили повысить до 25%
Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить до 25% в августе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, профильные ведомства обсуждали увеличение ставки ввозной пошлины на «недружественные» напитки с 20 до 25% и повышение размера базовой ставки (минимальной суммы, которую следует заплатить при ввозе) с $1,5 до $2 за один литр. Как отметил один из источников, речь идет о работе по выработке «чувствительных» контрсанкционных мер для зарубежных компаний в ответ на антироссийскую политику. В то же время такие шаги призваны стимулировать отечественное производство.
Собеседник РБК в Союзе индустрии гостеприимства указал, что власти могут повысить ввозную пошлину на вина из недружественных стран для увеличения доходной части бюджета РФ. В свою очередь, источник в отрасли заявил о планах повышения ввозных пошлин на крепкий алкоголь до 20% от цены и не менее 3 евро за литр.
Ранее в России увеличили акцизы на игристые вина и спиртосодержащую продукцию, в частности, налог на игристые вырос с 47 до 119 рублей за литр, на тихие вина — с 36 до 108 рублей, напоминает 360.ru.
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